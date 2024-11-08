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Валовый территориальный продукт Зеленодольского района составит 94,3 млрд рублей

По предварительным оценкам, в 2024 году валовый территориальный продукт Зеленодольского района Республики Татарстан планируют увеличить до 94,3 млрд руб. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития.

Планируемые показатели превышают данные предыдущего года более чем на 600 млн руб.

Объем инвестиций в район в 2024 году также планируется увеличить на 200 млн руб., до 21,1 млрд руб., а динамику оборота розничной торговли — на 3 млрд руб., до 32,2 млрд руб.

Влас Северин

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