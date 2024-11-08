Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело об обмане трех женщин на 11 млн рублей

Житель Уфы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, 38-летний фигурант уголовного дела с сентября 2021 года по июнь 2023 года вошел в доверие к трем потерпевшим и убедил их оформить автокредиты под предлогом дальнейшей сдачи транспортных средств в аренду.

«Женщины путем оформления кредитных обязательств на общую сумму почти 8 млн руб. приобрели машины марок Mercedes-Benz, Kia Cerato, Nissan Patrol, BMW и передали их обвиняемому. Кроме того, они отдали мужчине свои личные машины Chevrolet Cruze, Kia Rio и деньги в долг»,— говорится в пресс-релизе.

Также, зная, что одна из потерпевших страдала онкологическим заболеванием, обвиняемый пообещал помочь ей получить без очереди лечение импортными лекарствами.

Полученные автомобили фигурант уголовного дела продал, подделав подпись владельцев. Общая сумма причиненного ущерба превысила 11 млн руб.

Отмечается, что обвиняемый признал вину в совершении преступлений, в настоящее время он отбывает наказание в виде лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Уфы.

Наталья Балыкова