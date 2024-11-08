ЦБ: россиянам разблокировали 27 млрд рублей в паевых инвестфондах

Российские инвесторы получили доступ к активам на сумму 27,4 млрд руб. благодаря выделению заблокированных из-за санкций активов в специальные закрытые амортизационные фонды, сообщила пресс-служба Банка России. Пайщиками фондов являются 178,5 тыс. человек.

Как рассказал регулятор РБК, управляющие компании выплатили инвесторам еще 4,3 млрд руб. после обмена активами через Инвестиционную палату в соответствии с указом президента. По оценкам управляющих компаний, сумма даже больше, поскольку они перезапускали паевые инвестиционные фонды (ПИФы), освобожденные от замороженных бумаг, и рассчитывали стоимость чистых активов (СЧА) в разное время.

Представитель регулятора уточнил, что в рамках «второй волны» из 34 паевых инвестиционных фондов было принято решение о смене типа 25 фондов на ЗПИФ. В отношении девяти фондов было решено выделить заблокированные активы в дополнительный фонд. В настоящий момент 30 фондов уже сформировано, а процесс формирования оставшихся четырех завершится в скором времени.

По состоянию на 31 августа 2024 года число пайщиков этих 34 фондов составило 1,6 млн человек. Окончательная стоимость активов этих фондов будет определена после завершения формирования всех фондов «второй волны», добавили в ЦБ.

В октябре организатор обмена активами Инвестиционная палата сообщила об окончании второго этапа расчетов заблокированных иностранных ценных бумаг. Нерезиденты дополнительно выкупили активы на 2,54 млрд руб. В ходе первого этапа иностранным инвесторам продали активы на 8,1 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Активы повторной разморозки».