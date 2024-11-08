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Глава Туапсинского района опроверг сокращение участков для семей военных

Глава Туапсинского района Сергей Бойко опроверг распространившуюся в социальных сетях информацию о сокращении количества земельных участков для семей участников специальной военной операции (СВО) в селе Шаумян. В своем Telegram-канале господин Бойко заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

Глава муниципалитета уточнил, что в селе Шаумян планируется выделить 20 участков для многодетных семей и 14 участков для семей участников СВО. Он отметил: «Никакого сокращения количества участков нет, и все они выделяются с исключительно социальной целью».

Глава района поблагодарил местных блогеров за внимание к теме, но призвал их проверять информацию перед публикацией, «чтобы не вводить в заблуждение своих подписчиков».

«Ъ-Сочи» писал, что до конца 2024 года в Сочи планируют завершить строительство сетей к участкам, выделенным для многодетных семей в селе Верхнениколаевском. Работы завершены на 75%. Ход прокладки коммуникаций оценил в ходе визита глава города Андрей Прошунин.

Вячеслав Рыжков

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