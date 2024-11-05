До конца года в Сочи достроят сети к участкам для многодетных семей

В Сочи до конца 2024 года планируют завершить строительство сетей к участкам, выделенным для многодетных семей в селе Верхнениколаевском. Строительство инженерных коммуникаций по госпрограмме здесь выполнено на 75%, рассказал в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Рабочим осталось уложить порядка 300 м водовода и около 400 м сетей канализации. Мэр посетил место проведения работ и, в частности, оценил решения, которые применили для ликвидации непредвиденного оползневого процесса во время работ. По словам подрядчика, корректировка проектных решений уже выходит из экспертизы. Господин Прошунин дал поручение завершить работы до конца 2024 года. Новые сети планируют подключить к будущему магистральному водоводу в Адлере. Его начнут строить в январе 2025 года.

«Этому горному микрорайону нужны еще линии электропередачи. Вопрос серьезный и требует дополнительной проработки. Инженерная инфраструктура должна быть в Сочи надежной и полностью отвечать потребностям населения. Продолжим развивать ее, привлекая государственное финансирование»,— заключил мэр.

«Ъ-Сочи» писал, что на строительство магистрального водовода в Адлере направят почти 1,6 млрд руб. Сети протянут от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского района.

Вячеслав Рыжков