В Ярославле за вечер в ДТП пострадали два пешехода

В Ярославле вечером 7 ноября два пешехода попали в больницу в результате наездов автомобилей. Об этом сообщили в областном УМВД.

Так, на Суздальском шоссе в районе 17:25 автомобиль Renault, за рулем которого был 65-летний водитель, совершил наезд на 53-летнего пешехода. Второе ДТП случилось на Ленинградском проспекте, там автобус «ЛиАЗ» под управлением 59-летнего водителя совершил наезд на 12-летнего мальчика.

«По фактам произошедшего сотрудниками полиции проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова