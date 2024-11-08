В Нижнем Тагиле автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

В результате ДТП в Нижнем Тагиле пострадала 14-летняя девочка, ее сбил автомобиль на пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент произошел 7 ноября около 16:00. По предварительным данным, 71-летний водитель ВАЗ допустил наезд на подростка, она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП он посадил девочку в свою машину и повез домой. Позднее с травмами ее доставили в нижнетагильскую Детскую городскую больницу №3, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждение связок коленного сустава ушибом лица.

Девочка рассказала полицейским, что в тот момент возвращалась из школы домой. Перед началом движения она осмотрелась и убедившись, что автомобили остановились, начала переходить дорогу.

За рулем машины оказался местный житель с водительским стажем 19 лет, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, в момент ДТП был трезв. После осмотра места происшествия, автомобиля и опроса участников и очевидцев в его отношении составили материалы за непредоставление преимущества в движении пешеходу и оставление места ДТП.

По факту происшествия полиция проводит проверку, в рамках которой будет установлена окончательная причина ДТП.

Напомним, в конце октября Госавтоинспекция Нижнего Тагила объявила в розыск водителя, который сбил 64-летнюю женщину на пешеходном переходе и скрылся. Ее доставили в медорганизацию для оказания помощи.

Ирина Пичурина