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В Нижнем Тагиле разыскивают водителя, сбившего пенсионерку

Госавтоинспекция Нижнего Тагила объявила в розыск водителя, который сбил 64-летнюю женщину и скрылся, сообщили в городской Госавтоинспекции. Инцидент произошел 24 октября около 18:00 на ул. Орджоникидзе, 28.

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

По предварительным данным, неизвестный на неустановленном транспорте, ехавший со стороны проспекта Вагоностроителей, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Пенсионерку доставили в медорганизацию для оказания помощи.

Во время ДТП в Екатеринбурге погиб пешеход, которого сбили два автомобиля. От одним авто удара его отбросило на встречную полосу, где на него наехал водитель неустановленного транспорта, который после этого скрылся с места происшествия — сейчас он находится в розыске.

Ирина Пичурина

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