В Уфе при столкновении двух автобусов на остановке травмирован один пассажир

Водитель пассажирского «НефАЗа» на остановке на проспекте Октября в Уфе не справился с управлением, в результате автобус столкнулся попутным «Лотосом». Один пассажир «НефАЗа» доставлен в больницу с травмой ноги, сообщила пресс-служба госавтоинспекции Уфы.

Авария произошла сегодня в десятом часу утра. Уточняется, что «НефАЗ» следовал в сторону Южного автовокзала по маршруту №226 (обслуживает госперевозчик «Башавтотранс»). Второй автобус следовал по маршруту №258 «Уфимский ДОК — Мармылево», в момент столкновения он стоял на остановке.

Наталья Балыкова