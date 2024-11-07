Водитель и пассажир легковушки пострадали в ДТП на трассе Джубга — Сочи

Вечером 6 ноября на федеральной автодороге А-147 «Джубга — Сочи» произошла авария, в которой 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» столкнулся со стоящим на обочине автомобилем марки «Хендэ». Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел вчера в 22:20. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» врезался в стоящее транспортное средство.

В аварии пострадали водитель «семерки» и его несовершеннолетний пассажир. Участников ДТП госпитализировали.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте сбили девочку-подростка. Несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь.

Мария Удовик