В Башкирии Росприроднадзор предупредил «Кроношпан» о штрафах

Межрегиональное управление Роприроднадзора по Башкирии и Оренбургской области предостерегло предприятие «Кроношпана» о необходимости получения комплексного экологического разрешения и установки датчиков контроля выбросов. В пресс-релизе говорится о компании «Ультрадизайн», которая производит фанеру, деревянные фанерованные панели и другие строительные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Ультрадизайн» — одна из тех компаний, что находятся в зоне риска по неисполнению требований природоохранного законодательства», поскольку, возможно, не смогут до 1 января 2025 года получить комплексное экологическое разрешение.

Также Росприроднадзор проинформировал компанию о необходимости установить датчики контроля выбросов и предупредил о стократном начислении экологических платежей.

По данным Rusprofile, ООО «Ультрадизайн» зарегистрировано в Уфимском районе в июле 2012 года. Компания находится под управлением ООО «Ультрадекор Гмх», владеющего 100% ее уставного капитала (10,4 млрд руб.).

Наталья Балыкова