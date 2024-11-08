Екатеринбург вошел в топ городов по числу перевезенных пассажиров в трамваях

В 2023 году в Екатеринбурге на трамваях совершили поездки 69,1 млн человек. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале, город входит в тройку городов России по числу перевезенных трамваями пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Эта востребованность стимулирует нас обновлять подвижной состав, строить новые линии, развивать существующую инфраструктуру. Зимой у нас появились маршруты в Академический и Солнечный, а благодаря первой в стране межмуниципальной трамвайной ветке добраться до Верхней Пышмы теперь можно за полчаса»,— сказал глава Екатеринбурга в поздравлении по поводу 95-летия запуска трамвайного движения в городе.

Первая трамвайная линия в Свердловске — от железнодорожного вокзала до площади Горсовета (Цыганская площадь) — была пущена 7 ноября 1929 года, протяженность линии составила 12 км.

Как развивалось трамвайное движение в Екатеринбурге — в материале «Город на рельсах»

Ирина Пичурина