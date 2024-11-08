Из-за горящего подвала в Екатеринбурге эвакуировали 70 жильцов дома

В Екатеринбурге вечером 7 ноября из многоквартирного дома на ул. 40 лет Октября эвакуировали 70 человек из-за возгорания в подвале, сообщили в МЧС Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

По лестницам эвакуировали в том числе 20 детей, информация о пострадавших отсутствует, была проведена вентиляция помещений. По данным МЧС, причиной пожара стало возгорание электропроводки, его площадь составила 4 погонных метра, на месте работали 24 специалиста и восемь единиц техники. Горение ликвидировали в 23:40, в 00:35 пожарные завершили все работы и вернулись в подразделения.

Напомним, в начале месяца, 4 ноября, на территории Свердловской области произошло 22 техногенных пожара, из них 13 возгораний было в жилом секторе, в том числе в поселках и деревнях.

Ирина Пичурина