В Ярославле КПРФ провела митинг в честь 7 ноября

В Ярославле коммунисты 7 ноября провели митинг в честь 107-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ Михаил Парамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Парамонов Фото: Михаил Парамонов

Как сообщал «Ъ-Ярославль», КПРФ не разрешили проводить митинг на площади Труда, поэтому место его проведения перенесли к памятнику Ленину на проспекте его имени.

«Несмотря на препятствия, создаваемые властью, мы громко и ярко отметили 107-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, проведя в Ярославле митинг»,— написал господин Парамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Кузнецова Фото: Елена Кузнецова

Судя по фотографиям с места, в митинге приняли участие не менее 40 человек. Как рассказала депутат Ярославской областной думы и председатель фракции КПРФ Елена Кузнецова, на мероприятии присутствовали ветераны, комсомольцы и «все те, кто чтит память о событиях 1917 года». На митинге прозвучали стихи и состоялись выступления.

Алла Чижова