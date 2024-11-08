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Даниловского охотника обвиняют в убийстве по неосторожности

В Даниловском районе местного жителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Фото: СУ СК России по Ярославской области

Фото: СУ СК России по Ярославской области

Следствие считает, что 6 ноября двое местных жителей находились на охоте рядом с деревней Малое Марьино. Подозреваемый шел впереди погибшего и, поправляя ружье, случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил. От полученного ранения второй охотник скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова

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