Главные анонсы 8 ноября

Савеловский суд Москвы продолжит слушания по делу о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким и ее супруга Владислава Бакальчука.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведет предварительное заседание по иску ВТБ к структурам американского банка JPMorgan на $74,5 млн.

В Афинах запланирована встреча министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса и главы МИД Турции Хакана Фидана, посвященная обсуждению спорной темы разграничения морских зон в Эгейском море.

В Китае состоится визит президента Индонезии Прабово Субианто.