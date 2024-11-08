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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 8 ноября

Савеловский суд Москвы продолжит слушания по делу о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким и ее супруга Владислава Бакальчука.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведет предварительное заседание по иску ВТБ к структурам американского банка JPMorgan на $74,5 млн.

В Афинах запланирована встреча министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса и главы МИД Турции Хакана Фидана, посвященная обсуждению спорной темы разграничения морских зон в Эгейском море.

В Китае состоится визит президента Индонезии Прабово Субианто.

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