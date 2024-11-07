Иномарка сбила девочку-подростка в Сочи

В среду, 6 ноября, на улице Виноградной в Сочи 26-летний водитель автомобиля марки «Черри» наехал на 17-летнюю девочку-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в 16:57. По предварительным данным, несовершеннолетняя пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Водитель иномарки не смог избежать столкновения.

На место происшествия прибыли медицинские службы. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.

«Ъ-Сочи» писал, что на трассе Джубга — Сочи иномарка врезалась в грузовик. Водитель легковушки пострадал.

Мария Удовик