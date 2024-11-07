Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, подписал контракт о вступлении в ряды добровольческого подразделения «Барс-Крым», сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Свое решение певец объяснил желанием защитить Ялту и свою семью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко (слева)

Фото: @yanina_pavlenko Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко (слева)

Фото: @yanina_pavlenko

Господин Фадеев рассказал «Аргументам и фактам», что после вступления в подразделения пройдет обучение по обращению с оружием и рытью окопов.

Данко начал свою музыкальную карьеру в конце 1990-х, последний его альбом вышел в 2014 году. Наиболее популярными композициями певца считаются «Московская ночь», «Малыш», «Первый снег декабря», «Ты меня разлюбила» и «Берег рай».

Целью создания «Барс-Крым» называется исключение возможности проникновения диверсантов на территорию республики. Госпожа Павленко отметила, что отряды добровольческого подразделения формируются во всех прибрежных городах по инициативе главы региона Сергея Аксенова.

Добровольческие отряды создаются в приграничных регионах России, чтобы содействовать военнослужащим в ходе режима КТО. Они занимаются поддержанием общественного правопорядка, охраной гражданской инфраструктуры и уничтожением дронов. Сейчас такие отряды действуют в Крыму, ДНР, ЛНР, а также в Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Херсонской и Запорожской областях.