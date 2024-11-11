Новые коллекционеры

В галерее «Сегоднязавтра» в Репино открылась выставка «Мне нравится». Экспозиция посвящена новому феномену современности — коллекционному дизайну. Это итог научной работы кураторов выставки — кандидата искусствоведения Ксении Бандориной и предметного дизайнера Стаси Шевчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вазаневаза. Автор Екатерина Матвеева Фото: Предоставлено организаторами выставки «Мне нравится» Candy table lamp — pink white. Автор Ольга Петрова Фото: Предоставлено организаторами выставки «Мне нравится» Следующая фотография 1 / 2 Вазаневаза. Автор Екатерина Матвеева Фото: Предоставлено организаторами выставки «Мне нравится» Candy table lamp — pink white. Автор Ольга Петрова Фото: Предоставлено организаторами выставки «Мне нравится»

По статистике, новое поколение коллекционеров — молодые люди до 35 лет, создающие собственные собрания, нарушая все устоявшиеся традиции. Дизайн, всегда считавшийся объектом тиража, за последнее десятилетие мощно зашел на арт-рынок, составляя конкуренцию и антиквариату, и современному искусству.

«Более десяти лет мы изучаем феномен коллекционного дизайна. Мы написали десятки научных статей о нем, собрали мнение экспертов, наблюдая постоянную трансформацию понятий и дефиниций — от арт-дизайна к студийному дизайну, чтобы объяснить настоящее и предугадать будущее,— рассказывает Ксения Бандорина.— Находя научное обоснование каждому моменту, мы все же понимаем, что самым главным для нового витка развития коллекционирования остаются личный опыт и личная история каждого собрания. С одной стороны, мы не можем, а с другой — не хотим ограничиваться рамками строгих определений коллекционного дизайна. Мы хотим дать возможность новым коллекционерам определенно заявить: "Потому что мне нравится"».

Традиции коллекционирования гораздо старше появления самого дизайна, и сегодня они носят мощный эмоциональный характер. «Мы коллекционируем, как и наши предки, не только ради инвестиций, а для самосовершенствования. Сейчас именно коллекционирование становится эмоциональным медиатором в налаживании связей с неустойчивым внешним миром»,— уверена Стася Шевчук.

Кураторы выставки ставят перед зрителями разные вопросы: личная коллекция — что это, инвестиции в будущее или тайное собрание индивидуальных эмоций? Что важнее в коллекционировании предметов дизайна: их функция или эстетика, авторство, единичность или история бытования вещи, так называемый провенанс?

В выставке принимают участие дизайнеры, художники и студии: Александра Траубе, Ангелина Кохийоки-Машкова, Василий Шишкин, Виктория Нор, Дарья Шилова, Денис Назаров, Дмитрий Романов, Александровская мануфактура, Санкт-Петербургский союз дизайнеров, GRG Design Studio, Kartell, tim:factory и др.

Выставка работает по 1 декабря 2024 года. Программа формируется еженедельно, чтобы каждую неделю открывать зрителям новую грань коллекционного дизайна через встречи с авторами, экспертами и коллекционерами.

Альбина Самойлова