На выходных в Татарстане ожидается кратковременное потепление до +5°

В эти выходные, 9–10 ноября, в Татарстане прогнозируется кратковременное потепление днем до +4–5°. В эти дни температура будет на 5° выше климатической нормы. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал профессор Юрий Переведенцев.

Температура в Татарстане повысится благодаря циклону, который идет в республику с Баренцева моря. Дневные температуры поднимутся до +4–5°. Юрий Переведенцев отметил, что температуры воздуха ночью также не будут отрицательными.

В выходные не ожидается интенсивных осадков. На территории Татарстана могут пройти осадки в виде дождя и снега.

Потепление в Татарстане будет кратковременным. Начиная с 11 ноября, когда республика будет уже в тыловой части циклона, температуры воздуха понизятся и придут к ноябрьской норме.

«Согласно прогнозам Гидрометцентра России, ноябрь у нас должен быть в пределах нормы»,— сообщил профессор.

Как отметил Юрий Переведенцев, в норме для ноября температура воздуха составляет около -3,5°, а норма осадков — 46 мм.

Устойчивого снежного покрова в эти дни не ожидается. Согласно наблюдениям, устойчивый снег формируется, когда температура опускается ниже -5°. Это произойдет примерно 21–23 ноября.

Диана Соловьёва