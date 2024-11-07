Нижегородскую компанию оштрафовали за взятки руководству миграционного центра

Нижегородскую организацию оштрафовали на 10 млн руб. за незаконное вознаграждение от имени юрлица по 19.28 КоАП РФ. Гендиректор компании передал 15 млн руб. взяток руководству паспортно-визового центра МВД, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», деньги директору нижегородского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России»Татьяне Барановой и ее бывшему заместителю Ольге Хехневой в 2021-2023 годах передавал представитель аффилированных ООО ПЦ «Бит» и «Тесл-А».

За взятку руководство миграционного центра позволило беспрепятственно работать терминалам оплаты, установленным в помещениях. В прокуратуре добавили, что виновное юрлицо оплатило штрафы, средства были перечислены в доход государства.

Татьяну Баранову в июне осудили на шесть лет лишения свободы со штрафом 30,6 млн руб., Ольге Хехневой назначили восемь лет и восемь месяцев колонии общего режима и оштрафовал на 30,6 млн руб.

Владимир Зубарев