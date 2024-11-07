Уральские таможенники обнаружили сигареты на 36 млн в контейнере с сухофруктами

В Свердловской области таможенники обнаружили 230 тыс. пачек контрабандных сигарет производства ОАЭ, их стоимость оценивается в 36 млн руб. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, нелегальный груз был спрятан в контейнере под мешками с сухофруктами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Житель Свердловской области закупил в Киргизии сигареты без маркировки и акцизных марок, одновременно арендовав в Екатеринбурге склад для хранения груза. Поставку отследили таможенники. По результатам досмотра помещения изъяты табачные изделия 32-х наименований.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). «Мужчине грозит штраф в размере до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет»,— отметили в пресс-службе.

Полина Хабарова