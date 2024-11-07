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В Казани директора фирмы подозревают в уклонении от налогов на сумму 91 млн рублей

Руководителя компании «Акса» из Казани подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 91 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, в 2022–2023 годах директор организации внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 23 контрагентами. Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 91 млн руб.

В СК Татарстана возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники следствия устанавливают обстоятельства произошедшего.

Организация «Акса» занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. В 2021 году выручка компании составила 65 млн руб., а в 2022 году выросла до 1,8 млрд руб. В 2023 году выручка составила 269 млн руб.

В мае 2024 года работникам компании «Акса» выплатили 3,4 млн руб. долгов по заработной плате после вмешательства прокуратуры Вахитовского района.

Диана Соловьёва

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