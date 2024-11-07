Нижегородский пристав стал фигурантом уголовного дела ради родственника

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) возбуждено в отношении судебного пристава, сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Он стал подозреваемым из-за помощи своему родственнику, добавили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По фабуле дела, в апреле пристав-исполнитель Автозаводского районного отделения № 1 сняла запрет на три четверти доли в квартире своего дяди-должника. После этого родственник подарил долю сестре, которая является матерью пристава. Из-за этого с должника не смогли взыскать 1,1 млн руб. по исполнительному производству.

Сейчас следствие собирает доказательства по уголовному делу.

Владимир Зубарев