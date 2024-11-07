Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сочинские спортсмены завоевали три «золота» на Кубке России конькобежному спорту

Спортсмены из Сочи завоевали три золотых медали на всероссийском турнире по конькобежному спорту. Этап Кубка России по конькобежному спорту прошел в Коломне, рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

В соревнованиях участвовали 172 спортсмена из 27 регионов. Представители Сочи завоевали три «золота». Тимур Карамов одержал победу на дистанции 500 м, а конькобежец Павел Кулижников завоевал две золотых медали на дистанциях 1 тыс. и 1,5 тыс. м.

Также в Рыбинске прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана» среди юниоров и юниорок в возрасте 18-19 лет. Сочинец Давид Макарян первым преодолел дистанцию 500 м. Он представит курорт на Зимних молодежных российско-китайских играх, которые пройдут на Сахалине в январе 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи примет чемпионат и первенство России по серфингу. Соревнования пройдут с 6 по 16 ноября. Местом проведения турнира станет пляж санатория «Волна».

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...