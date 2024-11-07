Сочинские спортсмены завоевали три «золота» на Кубке России конькобежному спорту

Спортсмены из Сочи завоевали три золотых медали на всероссийском турнире по конькобежному спорту. Этап Кубка России по конькобежному спорту прошел в Коломне, рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

В соревнованиях участвовали 172 спортсмена из 27 регионов. Представители Сочи завоевали три «золота». Тимур Карамов одержал победу на дистанции 500 м, а конькобежец Павел Кулижников завоевал две золотых медали на дистанциях 1 тыс. и 1,5 тыс. м.

Также в Рыбинске прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана» среди юниоров и юниорок в возрасте 18-19 лет. Сочинец Давид Макарян первым преодолел дистанцию 500 м. Он представит курорт на Зимних молодежных российско-китайских играх, которые пройдут на Сахалине в январе 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи примет чемпионат и первенство России по серфингу. Соревнования пройдут с 6 по 16 ноября. Местом проведения турнира станет пляж санатория «Волна».

Вячеслав Рыжков