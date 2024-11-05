Сочи примет чемпионат и первенство России по серфингу в ноябре

В Хостинском районе Сочи с 6 по 16 ноября 2024 года состоятся чемпионат России по серфингу среди мужчин и женщин, а также первенство среди юниоров и юниорок до 19 лет в олимпийской дисциплине «короткая доска», сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галина Кожеурова, Коммерсантъ Фото: Галина Кожеурова, Коммерсантъ

Пляж санатория «Волна» по улице Ялтинская 2/8А станет ареной соревнований. В первенстве России примут участие спортсмены из пяти регионов страны, а чемпионат соберет представителей 10 субъектов РФ. На всероссийские соревнования подали заявки 66 серфингистов, среди которых 15 атлетов представляют Краснодарский край. Организаторы предупреждают, что даты проведения мероприятия могут корректироваться в зависимости от погодных условий.

В министерстве напомнили, что 13 октября 2024 года в Краснодаре уже прошел Кубок Краснодарского края в дисциплинах вейксерфинг и вейкским.

Вячеслав Рыжков