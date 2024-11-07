Рособрнадзор поддержал идею тестировать детей мигрантов на знание русского языка

В Рособрнадзоре поддержали идею ввести тесты для детей-иностранцев на знание русского языка перед их приемом в школу. При этом в федеральной службе отметили, что им еще предстоит выработать схему проведения тестирования и общие требования к нему.

Пресс-службе ведомства сообщила «Интерфаксу», что у них пока нет информации о возможных сроках принятия решений по вопросу тестов для детей мигрантов. Помимо этого, ведомство готово выслушать предложения по улучшению тестового экзамена для иностранных граждан.

5 ноября президент России Владимир Путин призвал выработать алгоритм работы с детьми-иностранцами, которые плохо или совсем не владеют русским языком. Он также дал поручение Совету по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и народов РФ определить и закрепить уровни требований к навыкам русского языка у трудовых мигрантов.

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