На трассе Джубга — Сочи легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Во вторник, 5 ноября, на трассе Джубга — Сочи произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. 25-летний водитель «Хенде Солярис», не справившись с управлением, столкнулся со стоявшим на левой полосе грузовым транспортом и получил травмы, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

По предварительной информации, около 16:00 на федеральной трассе А-147 произошла авария. Молодой водитель автомобиля «Хенде Солярис» столкнулся с остановившимся на крайней левой полосе грузовиком. 25-летний водитель не успел вовремя затормозить, что привело к удару. Автомобилист пострадал.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсинском районе произошло смертельное ДТП. Пассажирка японской легковушки скончалась на месте происшествия.

Мария Удовик