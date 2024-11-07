В Башкирии с начала года дисквалифицировано 28 арбитражных управляющих

В этом году по заявлениям Управления Росреестра по Башкирии вынесено 33 судебных акта о дисквалификации в отношении 28 арбитражных управляющих, из них пятеро были дисквалифицированы судом от двух до четырех раз, сообщает пресс-служба ведомства.

Арбитражные управляющие были привлечены к ответственности за грубые нарушения федерального законодательства о банкротстве, затягивание процедур банкротства, ненадлежащий анализ финансового состояния должников, непредставление отчетности кредиторам, суду, нарушения при продаже конкурсной массы, распределении средств кредиторам и должникам, отметила начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по республике Динара Магадеева.

Так, один арбитражный управляющий одновременно проводил процедуры банкротства около 100 граждан, не размещал публичные сведения, направлял должникам прожиточный минимум не в полном объеме и несвоевременно.

Майя Иванова