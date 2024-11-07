Нижнекамца подозревают в демонстрации нацистской символики

Жителя Нижнекамска подозревают в публичной демонстрации нацисткой символики. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, летом 2024 года нижнекамец сделал себе на руке татуировку. Согласно проведенному культурологическому исследованию, рисунок относится к нацистской символике. Установлено, что подозреваемый показывал татуировку окружающим. Жителя Нижнекамска привлекли к административной ответственности. Однако подозреваемый так и не удалил татуировку с нацистской символикой и продолжил показывать ее другим людям.

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва