Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижнекамца подозревают в демонстрации нацистской символики

Жителя Нижнекамска подозревают в публичной демонстрации нацисткой символики. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, летом 2024 года нижнекамец сделал себе на руке татуировку. Согласно проведенному культурологическому исследованию, рисунок относится к нацистской символике. Установлено, что подозреваемый показывал татуировку окружающим. Жителя Нижнекамска привлекли к административной ответственности. Однако подозреваемый так и не удалил татуировку с нацистской символикой и продолжил показывать ее другим людям.

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...