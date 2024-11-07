Флигель усадьбы Вагина выставили на торги в Нижнем Новгороде за 7,3 млн рублей

КП "Дом НН" выставило на торги объект культурного наследия на улице Ильинской, 42А в Нижнем Новгороде. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков сообщил в своем телеграм-канале, что здание флигеля усадьбы купца Н.П.Вагина площадью 143,2 кв.м. продают для восстановления силами инвесторов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Начальная стоимость лота — 7,3 млн руб. Заявки на торги принимают до 9 декабря, сами торги пройдут 13 декабря. Максимальный срок реставрации, предусмотренный контрактом, составляет три года.

Здание входит в архитектурный ансамбль, включающий главный дом на улице Ильинской, 42. Небольшой деревянный дом на каменном фундаменте и торговую лавочку купец Вагин построил в начале 50-х годов XIX века.

Галина Шамберина