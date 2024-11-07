В Башкирия аренда жилья доступна 52% семей с двумя детьми

Башкирия заняла 25 место среди российских регионов по доступности аренды жилья в этом году, следует из исследования РИА Рейтинг. По данным аналитиков, доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда жилья, составляет около 52%. Ежемесячный семейный доход для оплаты аренды и повседневные расходы оценивается в 85,4 тыс. руб.

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где аренду жилья могут позволить 71% семей с двумя детьми. На втором и третьем местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область с долями 69% и 65% соответственно.

Последнее место рейтинга занимает Кабардино-Балкарская республика. Там аренда доступна 16% семей.

В среднем по России 46% семей с двумя детьми доступна аренда квартир, отмечено в исследовании.

Доля семей, которые могут оплачивать типовую двухкомнатную съемную квартиру и удовлетворять базовые потребности, рассчитывалась на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе.

Венера Хисамова