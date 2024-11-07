УФАС Татарстана оштрафовало дочку «Яндекса» за рекламу услуг на 100 тысяч рублей
Татарстанское УФАС оштрафовало дочернюю компанию «Яндекса» — ООО «Яндекс.Вертикали» — на 100 тыс. руб. за рекламу услуг по удалению автомобильных катализаторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как пояснили в УФАС, на платформе «Яндекс Услуги» было размещено объявление об услугах по удалению катализаторов, однако в нем отсутствовала важная информация: эксплуатировать автомобили после таких модификаций нельзя. Согласно российскому законодательству, ГИБДД может снять с учета автомобили без катализатора.
Также УФАС признало ссылку в рекламе на услугу ремонта катализатора вводящей в заблуждение. Из-за своей сложной структуры катализатор не подлежит ремонту.
В начале октября Татарстанское УФАС возбудило дело против FONBET за нарушение правил рекламы.