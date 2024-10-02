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Татарстанское УФАС возбудило дело против FONBET за нарушение правил рекламы

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело против букмекерской компании FONBET за показ рекламы на телеканале «ТНТ MUSIC» в запрещенное время. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Татарстанское УФАС возбудило дело против FONBET за нарушение правил рекламы

Татарстанское УФАС возбудило дело против FONBET за нарушение правил рекламы

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Татарстанское УФАС возбудило дело против FONBET за нарушение правил рекламы

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Согласно закону, реклама игр на основе риска и пари может транслироваться только с 22:00 до 7:00. Однако в программе «Я вижу» реклама FONBET вышла в дневное время. По информации УФАС, логотип букмекера был виден на экране, а участники передачи неоднократно упоминали компанию, что усиливало рекламное воздействие.

Кроме того, реклама создавала впечатление, что участие в играх может привести к материальной выгоде, не делая акцента на возможных финансовых рисках. Дело будет рассмотрено УФАС Татарстана на предмет нарушения закона о рекламе.

Антон Смирнов из юридической компании «Яхатин» отметил, что в случае доказательства вины компании ей грозит административный штраф. Штрафы за такие нарушения составляют от 20 до 100 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц. Подобные случаи уже рассматривались в судебной практике, например в решении Арбитражного суда Московского округа от 25 октября 2022 года по делу № А40-252882/2021 (тогда арбитражный суд Москвы рассматривал спор между АО «Международный аэропорт „Внуково“» и Московским УФАС России из-за рекламы букмекерской конторы «Париматч» в уборной аэропорта, нарушающей Закон о рекламе. Антимонопольный орган признал рекламу незаконной, но предписание не выдавалось, так как реклама была снята. Аэропорт и компания «СПОРТМЕДИАГРУПП» пытались оспорить решение УФАС, но суды всех инстанций признали его законным — «Ъ Волга-Урал»).

В середине сентября в Госдуме предложили запретить букмекерам и организаторам тотализаторов принимать ставки от пользователей с кредитных карт.

Анар Зейналов

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