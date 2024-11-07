Кальянную «Erotic lounje Eros» закрыли на 50 суток за громкую музыку

Деятельность кальян-бара Erotic lounje «Eros» приостановили на 50 суток в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, индивидуального предпринимателя, который владеет заведением общепита, привлекли к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В Роспотребнадзор пожаловались жители многоквартирного дома, чья квартира расположена над заведением. Во время внеплановой проверки зафиксировали превышение эквивалентных уровней звука в этой квартире.

Постановление о приостановке деятельности направили в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Судя по сайту заведения, оно расположено на улице Родионова, 195 корп. 1.

Галина Шамберина