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Кальянную «Erotic lounje Eros» закрыли на 50 суток за громкую музыку

Деятельность кальян-бара Erotic lounje «Eros» приостановили на 50 суток в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, индивидуального предпринимателя, который владеет заведением общепита, привлекли к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В Роспотребнадзор пожаловались жители многоквартирного дома, чья квартира расположена над заведением. Во время внеплановой проверки зафиксировали превышение эквивалентных уровней звука в этой квартире.

Постановление о приостановке деятельности направили в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Судя по сайту заведения, оно расположено на улице Родионова, 195 корп. 1.

Галина Шамберина

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