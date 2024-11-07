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Владимир Путин 7 ноября выступит на «Валдае» в Сочи

В четверг, 7 ноября, президент РФ Владимир Путин выступит на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом было известно заранее. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что к выступлению президента на «Валдае» традиционно проявляется повышенный интерес.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Темой 21-го заседания, которое проходит в Сочи с 4 по 7 ноября 2024 года, стал «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Двумя днями ранее, 5 ноября, в Сочи для участия в мероприятии прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.

Владимир Путин ежегодно участвует в заседаниях клуба с момента его основания в 2004 году. Глава государства зачастую выступает с речью, посвященной международной политике, а затем отвечает на вопросы экспертов. СМИ ожидают, что в процессе выступления 7 ноября президент ответит на вопросы об американских выборах, победителем которых стал Дональд Трамп. При этом, как отмечал ранее Дмитрий Песков, у России своя повестка дня и, например, «спущенный накануне на воду новый атомный ледокол для нее важнее, чем победа Трампа».

Вячеслав Рыжков

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