В Уфе шести управляющим компаниям грозит штраф за плохую уборку снега

В Уфе шесть управляющих компаний, обслуживающие 12 жилых домов, могут привлечь к административной ответственности за плохую уборку снега (ст. 19.5 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе мэрии.

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Всего муниципалитет проверил состояние территории 68 домов. Основное внимание обращали на очистку входных групп, тротуаров, контейнерных площадок. Шесть УК получили предписание об устранении нарушений. В противном случае юрлицам будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

По словам главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, вчера выпало свыше 28 см снега — треть от месячной нормы осадков. Для уборки снега привлекли 91 единицу техники и 890 дворников.

Венера Хисамова