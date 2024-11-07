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На уход за пенсионерами на дому Нижегородская область получит 48 млн рублей

Нижегородская область до конца года получит из федерального бюджета 47,9 млн руб. на комплексное социальное и медицинское обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому. Соответствующее постановление выпустило правительство РФ.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В документе говорится, что всего 164 млн руб. распределят между 17 регионами, где необходимо увеличить объемы услуг по долговременному надомному уходу, включая медицинскую, социальную и психологическую помощь.

Всего в федеральном бюджете на 2024 год на оказание услуг по долговременной помощи инвалидам и пожилым гражданам предусмотрено более 16 млрд руб.

Андрей Репин

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