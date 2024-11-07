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Совфед рекомендовал правительству РФ рассмотреть проекты Свердловской области

Совет федерации опубликовал постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Свердловской области» по итогам дней Свердловской области, которые проходили в Совфеде с 21 по 23 октября. Сенаторы порекомендовали правительству РФ рассмотреть предложения регионального кабмина и учесть их при формировании бюджета.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно документу, актуальными для Свердловской области задачами являются «снижение дефицита квалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров для промышленных предприятий, реконструкция зданий профессиональных образовательных организаций, а также оснащение учебных лабораторий современным оборудованием». Социально-экономическое развитие региона сдерживают ряд факторов, среди которых — необходимость модернизировать материально-техническую базу учреждений здравоохранения и высокая загруженность автомобильных дорог.

Совет федерации рекомендует Правительству РФ при формировании проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов включить строительство нового комплекса зданий для Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в Екатеринбурге в перечень госпрограммы «Строительство». Документ также предлагает кабмину рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму реконструкцию очистных и водопроводных сетей в Кушвинском районе, включить строительство наземного метро в Екатеринбурге (Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо, ЕЦПК) в федеральный проект «Развитие общественного транспорта», а также вновь обсудить создание транспортного коридора «Екатеринбург — арктические порты Ямала».

Помимо этого, правительству рекомендуют рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму реконструкцию ЕКАД (Екатеринбургская кольцевая автодорога) от 10 до 24 км и строительство подъезда к транспортно-логистическому центру «Большое Седельниково» от ЕКАД, а также о софинансировании капремонта в Уральском политехническом колледже (УПК МЦК), Екатеринбургском автомобильно-дорожном колледже, Екатеринбургском колледже транспортного строительства.

В документе отражены и рекомендации для федеральных министерств. Так, Минтрансу рекомендовано рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму «Развитие транспортной системы» строительство и реконструкцию дороги от ул. Шефской до ЕКАДа в сторону Режевского тракта. Минэкономразвития рекомендовано рассмотреть вопрос о создании транспортного коридора «Екатеринбург — арктические порты Ямала». Также предлагается Министерству сельского хозяйства РФ рассмотреть возможность добавления Свердловской области в список регионов, где фермеры и сельхозпроизводители могут получать льготные кредиты.

Правительству Свердловской области необходимо представить в соответствующие органы необходимые документы, работать над утилизацией отходов, а также обеспечивать работу профессионального образования, восполняющего нехватку кадров. Помощь в реализации должны оказать сенаторы, представляющие Свердловскую область.

Подробнее о том, что обсуждали во время дней Свердловской области в Совете федерации, — в материале «Ъ-Урал» «Никто им ничего не дает, они все это зарабатывают своим трудом»

Анна Капустина

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