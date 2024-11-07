Приезжий получил 16 лет за ввоз и попытку сбыта наркотиков в Сочи

Краснодарский краевой суд приговорил 32-летнего гражданина Республики Таджикистан к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы за ввоз через многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер Сочинской таможни наркотического средства и попытку сбыта крупной партии наркотиков в нескольких городах Кубани. Фигуранта дела признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (незаконный ввоз наркотических веществ организованной группой в крупном размере через таможенную границу), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Краснодаре вынесли приговор по делу о попытке незаконного оборота наркотических средств. Краснодарский краевой суд признал 32-летнего гражданина Республики Таджикистан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также в незаконном перемещении наркотических средств через границу Таможенного союза в составе организованной группы.

Следствие установило, что 16 и 31 января 2019 года под руководством подсудимого семь участников группы незаконно переместили через автомобильный пункт пропуска Адлер Сочинской таможни около 233 граммов героина. Также под его руководством злоумышленники попытались сбыть более 1,5 кг героина, который изъяли сотрудники полиции в Сочи, Краснодаре и Тихорецке.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде 16 лет и 10 месяцев лишения свободы. Осужденный будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Мария Удовик