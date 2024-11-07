Объединение ярославских министерств ЖКХ и строительства завершат в январе

В Ярославской области министерства ЖКХ и строительства объединят 9 января. Об этом сообщила и.о. министра ЖКХ Елена Дмитриевская.

Ранее губернатор подписал постановление об объединении министерств с 1 ноября 2024 года. На заседании комитета по ЖКХ ярославской облдумы депутаты уточнили у госпожи Дмитриевской, когда закончится процесс объединения.

«Я, действительно, сама себе министр и сама себе пять замов. У нас объединение двух министерств произойдет 9 января. Мы работаем в таком режиме. Коллеги из министерства строительства и мы, к сожалению, под конец года оказались в такой ситуации. Но ничего страшного, мы работоспособные, активные. Я думаю, у нас все получится»,— сказала и.о. министра.

Ранее в регионе объединили министерства транспорта и дорожного хозяйства. Сообщалось и о разделении министерства спорта и молодежной политики на два самостоятельных министерства.

Алла Чижова