Росморречфлот распределит субсидии на скоростные перевозки по Волге

Росморречфлот объявил отбор заявок организаций на субсидирование скоростных пассажирских перевозок скоростными судами по Волге. Объем субсидий для межрегиональных внутренних маршрутов составит 48,8 млн руб., говорится в сообщении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Заявки будут приниматься до 14 ноября, в отборе могут участвовать лицензированные российские перевозчики, у которых хотя бы одно скоростное судно. «Рейсы будут выполнять суда типа «Метеор» и «Валдай» по маршрутам от городов Нижний Новгород, Казань и Чебоксары»,— отметили в Росморречфлоте.

Проект «Речные магистрали» будет способствовать развитию пассажирских перевозок и речного туризма на Волге, а также стимулирует производство скоростных судов, добавили в ведомстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», в навигацию 2024 года нижегородские «Валдаи» и «Метеоры» выполнили почти 4,2 тыс. рейсов. Они перевезли более 125 тыс. пассажиров, из них 20,5 тыс. человек — на межрегиональных маршрутах.

Владимир Зубарев