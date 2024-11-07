В Ярославле автобус на стоянке начал движение и врезался в ларек

В Ярославле вечером 6 ноября автобус въехал в нестационарный торговый объект. В областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта «Ъ-Ярославль» объяснили, что водитель не поставил транспорт на ручник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославль LIVE Фото: Ярославль LIVE

В соцсетях появилась видеозапись, как автобус №57 медленно едет в сторону ларька и совершает с ним столкновение. В профильном министерстве со ссылкой на перевозчика ООО «СтарТранс» сообщили, что водитель не поставил машину на ручной тормоз и покинул ее.

«В настоящее время проводится служебная проверка, пострадавших нет»,— добавили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Алла Чижова