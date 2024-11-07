В Казани закрыли бар на улице Баумана из-за высокого уровня шума

В Казани на 60 суток по решению суда закрыли бар «Gocci». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани закрыли бар на ул. Баумана из-за высокого уровня шума

Фото: Официальный Telegram-канал Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан В Казани закрыли бар на ул. Баумана из-за высокого уровня шума

Фото: Официальный Telegram-канал Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

В Управление Роспотребнадзора поступило письменное обращение о неудовлетворительных условиях проживания рядом с помещением бара. Специалисты провели выездную проверку в отношении организации «ПредикатВайн», осуществляющей деятельность в баре «Gocci».

В ходе проверки выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. Специалисты Роспотребнадзора провели инструментальные измерения в квартире заявителя. Выяснилось, что ночью уровень шума превышал гигиенический норматив.

На «ПредикатВайн» составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Диана Соловьёва