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В Казани закрыли бар на улице Баумана из-за высокого уровня шума

В Казани на 60 суток по решению суда закрыли бар «Gocci». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

В Казани закрыли бар на ул. Баумана из-за высокого уровня шума

В Казани закрыли бар на ул. Баумана из-за высокого уровня шума

Фото: Официальный Telegram-канал Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

В Казани закрыли бар на ул. Баумана из-за высокого уровня шума

Фото: Официальный Telegram-канал Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

В Управление Роспотребнадзора поступило письменное обращение о неудовлетворительных условиях проживания рядом с помещением бара. Специалисты провели выездную проверку в отношении организации «ПредикатВайн», осуществляющей деятельность в баре «Gocci».

В ходе проверки выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. Специалисты Роспотребнадзора провели инструментальные измерения в квартире заявителя. Выяснилось, что ночью уровень шума превышал гигиенический норматив.

На «ПредикатВайн» составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Диана Соловьёва

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