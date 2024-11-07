С начала года в Сочи демонтировали 60 заграждений во дворах

Во дворах Сочи с начала 2024 года демонтировали около 60 незаконных ограждений: шлагбаумов, ворот, заборов, парковочных ограничителей. Они были неправомерно установлены на муниципальной земле, объяснили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В мэрии отметили, что на постоянной основе ведут работу по выявлению и демонтажу самовольно размещенных заграждений, препятствующих проезду экстренных служб во дворы жилых домов. Замглавы курорта Петр Северов заявил, что городскому спецтранспорту должен быть обеспечен свободный доступ во дворы многоквартирных домов.

«Если ограждение лишает экстренные службы возможности подъезда к дому, его установка противозаконна. Сотрудники администрации внутригородских районов на регулярной основе проводят мониторинг придомовых территорий с целью выявления и последующего демонтажа таких конструкций, если они находятся на муниципальной территории»,— рассказал господин Северов.

Городские управляющие компании проводят с собственниками помещений домов разъяснительные беседы. Им рассказывают о том, что на придомовых территориях запрещено размещение перегораживающих устройств.

Вячеслав Рыжков