В четверг в Казани будет снег и гололедица

В четверг, 7 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и местами метель. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха составит от 0 до 4 °C. Прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 13 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В пятницу, 8 ноября, ожидаются небольшие осадки — снег и мокрый снег. Температура ночью опустится до 1...-6 °C, а днем поднимется до 1..+2 °C. Ветер сохранится северо-западного направления, со скоростью 6–11 м/с и порывами до 13 м/c.

Анар Зейналов