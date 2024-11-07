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Из-за вспышки норовирусной инфекции в ОДК-УМПО возбуждено уголовное дело

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по факту массового заболевания сотрудников ПАО «ОДК-УМПО». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», из-за вспышки норовирусной инфекции на предприятии пострадали 20 человек, десять из них были госпитализированы. Очагами инфекции стали столовая и буфеты на территории первой производственной площадки ОДК-УМПО, вирус, по данным регионального управления Роспотребнадзора, был обнаружен у персонала пищеблока.

Число госпитализированных с симптомами кишечной инфекции увеличилось до 14 человек, сообщили «Ъ-Уфа» в минздраве Башкирии. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Идэль Гумеров

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