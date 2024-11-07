В среду в Казани произошло 3 ДТП с пострадавшими

В среду, 6 ноября, в Казани произошло 115 ДТП, в трех из которых пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Два из этих ДТП произошли из-за проезда на красный свет и несоблюдения очередности движения. В еще одном инциденте пострадал пассажир, упавший в салоне общественного транспорта.

Кроме того, за управление в состоянии алкогольного опьянения задержаны шесть водителей, а двое — за вождение без прав. Также в полицию доставлен один человек по подозрению в совершении преступления.

Анар Зейналов