В администрации Екатеринбурга не хватает чиновников

В мэрии Екатеринбурга существует дефицит чиновников, сообщил в эфире «4 канала» директор департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин. По его словам, это связано с ростом зарплат на производствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Прядеин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Прядеин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он отметил, что это становится достаточно серьезной проблемой. «С учетом того, что сейчас в реальном секторе зарплата достаточно высокая, начинают "вымываться" уже чиновники, в том числе и в реальный сектор. Важно, что, когда следующий человек уходит на пенсию, в декрет на три года или просто увольняется, все сложнее и сложнее найти ему замену. Раньше, условно говоря, принес на кафедру к себе объявление, у меня сразу несколько резюме прилетает. Сейчас я прихожу на кафедру, говорю, ребята, у меня открылась вакансия. Вся группа говорит, так мы все трудоустроены давно»,— рассказал господин Прядеин.

Алексей Прядеин также поддержал введение туристического налога в Екатеринбурге — он может приносить в городской бюджет 4,5 млрд руб. в год, но подчеркнул, что «тут надо все равно тоже взвешивать» и нужно понять, готовы ли гостиницы и налоговая заниматься сбором этих средств.

Напомним, в июне планировали поднять зарплаты чиновникам-руководителям Екатеринбурга в среднем на 15-20 тыс. руб., это связано с дефицитом кадров среди управленцев, а повышение зарплаты могло стать стимулом к удержанию чиновников в мэрии.

Ирина Пичурина