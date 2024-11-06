В Свердловской области COVID-19 за неделю заболело 855 человек

С 28 октября по 3 ноября в Свердловской области зарегистрировано 855 случаев заболевания COVID-19. Это на 45,4% выше, чем неделей ранее, следует из данных портала правительства «Объясняем.рф».

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По сравнению с периодом с 21 по 27 октября, количество умерших от коронавируса увеличилось с 5 до 7 человек, госпитализированных — с 33 до 102, выздоровевших — с 487 до 632.

По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировали 25,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Из числа заболевших 50,9% составляют дети.

Виталий Красиков